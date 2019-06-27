Додон провел встречу с главой МИД Литвы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкевичусом. Глава государства приветствовал визит литовского гостя в Молдову и дал высокую оценку активному политическому диалогу наших государств.

– Провели обмен мнениями о ситуации в Республике Молдова, а также о нынешнем состоянии молдавско-литовских отношений. Поблагодарил за поддержку, оказываемую Литвой нашей стране, и за то, что Республика Молдова остается в списке приоритетных стран для программы Помощи по развитию. Кроме того, проявил интерес к полноценной реализации молдавско-литовского сотрудничества, в том числе путем привлечения литовских инвесторов в молдавскую экономику, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Стороны говорили также о значительных изменениях в нашей стране, особенно после достижения широкого национального консенсуса и получения международной поддержки со стороны ведущих внешних сил. В частности, Игорь Додон отметил, что новая власть в РМ сохранит в силе соглашения, подписанные с партнерами на Востоке и Западе, и будет продвигать взвешенную внешнюю политику на основе национальных интересов страны и на благо наших сограждан.