Додон провел встречу с главой делегации ЕС в Молдове (ВИДЕО, ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с главой Делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко. В ходе беседы стороны затронули актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны, в особенности результаты парламентских выборов в Молдове.

Глава государства отметил, что в настоящий момент очень важно, чтобы итоги голосования были подведены корректно и транспарентно, а также чтобы жалобы, поданные электоральными конкурентами, получили правовую оценку в судебных инстанциях. Кроме того, он подчеркнул, что находится в ожидании решения Конституционного суда относительно признания выборов законными или незаконными, чтобы можно было начать процедуры, предусмотренные законодательством.

– Выразил надежду на то, что парламент нового созыва будет проводить взвешенную внешнюю политику с соблюдением конституционного принципа постоянного нейтралитета страны и станет действовать в интересах граждан Республики Молдова, – подчеркнул президент.