Додон провел встречу с делегацией конгрессменов США (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с делегацией американских конгрессменов во главе с Дэвидом Прайсом, руководителем Группы по партнерству за демократию при Палате представителей Конгресса США. Гости прибыли в столицу РМ с ознакомительным визитом.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях между Молдовой и США, а также о нынешней внутренней ситуации в нашей стране в контексте итогов парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля текущего года.

– Подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами Америки, дал высокую оценку тесному сотрудничеству во всех областях, представляющих взаимный интерес. В то же время мы были едины во мнении о том, что экономический и инвестиционный потенциал не реализован в должном объеме. Условились прилагать больше совместных усилий в этом направлении. Выразил благодарность за поддержку и техническую помощь, оказанную Республике Молдова со стороны США, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В рамках дискуссии по приднестровской проблематике президент отметил необходимость содействия со стороны представителей США нашей стране в процессе урегулирования приднестровского конфликта и продолжения переговоров в формате 5+2 с целью нахождения политического решения приднестровской проблемы при соблюдении конституционного статуса нейтралитета и территориальной целостности Республики Молдова. Игорь Додон также кратко изложил свою позицию о продвижении сбалансированной внешней политики и проинформировал американских официальных лиц о том, что администрация президента разработала широкий комплекс предложений под названием «Большой пакет для Молдовы», представленный в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене, где участвовали и представители США.

