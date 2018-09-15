Додон провел встречу с делегацией из России, участвующей во Всемирном конгрессе семей (ФОТО)

Додон провел встречу с делегацией из России, участвующей во Всемирном конгрессе семей (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял делегацию из Российской Федерации во главе с членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

Во встрече также принял участие президент Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, генеральный директор Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и посол РФ в нашей стране Олег Васнецов.

– Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне, – отметил глава молдавского государства.

В продолжение беседы стороны провели широкий обмен мнениями по двусторонним молдо-российским отношениям, а также по вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md