Додон провел встречу с делегацией из России, участвующей во Всемирном конгрессе семей (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял делегацию из Российской Федерации во главе с членом Совета Федерации Еленой Мизулиной.

Во встрече также принял участие президент Международного фонда единства православных народов Валерий Алексеев, генеральный директор Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и посол РФ в нашей стране Олег Васнецов.

– Выразили общее мнение о важности проходящего в эти дни Всемирного конгресса семей, в котором активнейшее участие принимают российские гости. В этом контексте я выразил признательность Российской Федерации за поддержку наших инициатив на высоком уровне, – отметил глава молдавского государства.

В продолжение беседы стороны провели широкий обмен мнениями по двусторонним молдо-российским отношениям, а также по вопросам внутренней и внешней политики Республики Молдова.