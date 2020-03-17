Додон провел встречу с Чебаном: глава государства попросил генпримара изучить возможности дополнительной поддержки кишиневцев (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня днем рабочую встречу с мэром Кишинева Ионом Чебаном.



Стороны обсудили множество актуальных вопросов. В частности, президент запросил информацию о мерах по предотвращению и борьбе с распространением коронавируса в столице, численность населения которой составляет почти миллион человек, а риск заражения намного выше, чем в сельской местности.

Ион Чебан дал заверения в том, что власти принимают все необходимые меры для предотвращения массового инфицирования вирусом COVID-19. По словам градоначальника, проводятся работы по дезинфекции парков, игровых площадок, на внутридомовых территориях, в санитарных помещениях, а также дверей и лестниц в зданиях. Закрыты общественные заведения, людей убеждают оставаться дома. Комиссия по чрезвычайным ситуациям в мэрии Кишинева проводит тщательный мониторинг ситуации и дает соответствующие рекомендации во всех сферах деятельности городских властей. Кроме того, мэрия открыла банковский счет для экономических агентов и всех желающих помочь финансами больницам и простым гражданам.

– Высоко оценил шаги, предпринимаемые аппаратом мэрии, и поблагодарил градоначальника за оперативные и корректные действия по управлению этой сложной для нас всех ситуацией. Подчеркнул, что каждый житель столицы должен осознавать, что эти меры направлены на преодоление кризиса, который мы сейчас переживаем, и что от ответственности каждого зависит, насколько быстро эти действия возымеют эффект. Вместе с тем, учитывая сложную ситуацию, в которой оказались столичные жители, я попросил изучить возможности дополнительной поддержки кишиневцев, – отметил президент на своей странице в соцсети.