Додон провел телефонный разговор с президентом Германии

0

Президент Молдовы Игорь Додон провёл телефонный разговор с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обменялись мнениями о текущей политической ситуации в Республике Молдова, о новом концепте внешней политики нашей страны и о перспективах политического урегулирования приднестровского конфликта.

В рамках дискуссии глава государства поблагодарил Федеративную Республику Германия за твёрдую поддержку, выраженную нашей стране в процессе создания действующей правящей коалиции в Парламенте, а также в процессе формирования Правительства РМ. Игорь Додон поприветствовал нарастающие темпы двустороннего диалога, оценив его стратегический характер и выступив за расширение и углубление молдо-германских отношений в приоритетных областях, представляющих взаимный интерес.

Федеральный президент Германии оценил и поприветствовал ключевую роль Президента Республики Молдова в формировании действующей мажоритарной коалиции в Парламенте, подчеркнув, что нынешняя молдавская власть является сильным фактором стабильности. В то же время Франк-Вальтер Штайнмайер поприветствовал твёрдое обязательство правящей коалиции продолжать внедрение соглашений, подписанных с Европейским союзом. Кроме того, он положительно оценил усилия по восстановлению хороших отношений Республики Молдова с Российской Федерацией, отметив, что «подобные отношения добрососедства, открытые и транспарентные, пойдут на пользу молдавскому народу», – отметил президент на своей странице в соцсети.

В контексте перспектив политического урегулирования приднестровского вопроса, Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что без восстановления хороших отношений с Российской Федерацией, добиться этой стратегической цели будет невозможно. Более того, Федеральный президент Германии отметил, что то, каким образом в Кишиневе было сформировано действующее парламентское большинство, доказывает существование международного консенсуса в отношении Молдовы между великими мировыми силами. Он также выразил мнение, что это вселяет оптимизм и в том, что касается перспектив достижения аналогического консенсуса и в разрешении приднестровского вопроса.

В заключение Федеральный президент Германии пригласил Игоря Додона совершить официальный визит в Берлин после всеобщих местных выборов в Молдове. В свою очередь молдавский лидер пригласил своего коллегу совершить официальный визит в Республику Молдова в удобное для него время.