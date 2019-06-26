Додон провел телефонный разговор с Йоханнисом и повторно пригласил его совершить официальный визит в Молдову

Додон провел телефонный разговор с Йоханнисом и повторно пригласил его совершить официальный визит в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня телефонный разговор с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети.

– Рассмотрели всю повестку наших двусторонних отношений, отметив необходимость их углубления. С удовлетворением констатировали активизацию контактов на всех уровнях и во всех областях, представляющих взаимный интерес, – подчеркнул Додон. 

Глава государства отметил, что Румыния является ведущим торговым партнером Республики Молдова. Кроме того, он выразил признательность румынским партнерам за поддержку, оказываемую нашей стране во многих областях.

– Твердо убежден в том, что наш стратегический диалог получит новый импульс после того, как в Молдове сформировано парламентское большинство и правительство. По завершении разговора повторно пригласил господина Клауса Йоханниса совершить официальный визит в Республику Молдова, – подытожил Игорь Додон. 

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