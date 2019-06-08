Додон провел совместную встречу с послами России и ЕС и временным поверенным в делах США (ФОТО, ВИДЕО)

Додон провел совместную встречу с послами России и ЕС и временным поверенным в делах США (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым, главой делегации Европейского союза в Республике Молдова Петером Михалко и временным поверенным в делах Соединённых Штатов Мартином Макдауэллом.

Стороны обсудили вопросы, связанные с текущей ситуацией в стране, беспрецедентно сложной и напряженной для Республики Молдова.

– Отметил наличие сил, которые стремятся к дестабилизации ситуации в нашей стране, и в связи с этим призвал органы правопорядка соблюдать законы и выполнять долг перед гражданами. Проинформировал дипломатов о том, что в качестве президента страны решил не подписывать сегодня указ о роспуске парламента, а в понедельник – начать процедуру консультаций с парламентскими фракциями в соответствии с Конституцией Республики Молдова, – сообщил глава государства на своей странице в соцсети. 

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