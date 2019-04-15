Додон провел рабочую встречу с послом США в РМ (ФОТО, ВИДЕО)

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По инициативе американской стороны Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, относящихся к повестке двусторонних отношений, подчеркнули необходимость их дальнейшего укрепления.

В частности, они рассмотрели ситуацию и обменялись мнениями по последним тенденциям во внутренней политике нашей страны спустя почти два месяца после парламентских выборов. В контексте внешней политики глава государства отметил важность продолжения курса на сбалансированные отношения с партнерами на Востоке и Западе на основе постоянного нейтралитета и исходя из национальных интересов Республики Молдова.

