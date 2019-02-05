Додон проведет сегодня “прямую линию” с гражданами

Додон проведет сегодня “прямую линию” с гражданами

Сегодня, 5 февраля, президент страны примет участие в ставшей уже традиционной “прямой линии” с жителями Молдовы на телеканале Accent TV. Глава государства ответит в прямом эфире на поступившие от граждан вопросы. 

Задать их можно как на молдавском, так и на русском языках, посредством официальных страниц телеканала в социальных сетях, отправив их на электронную почту info@accenttv.md или же позвонив по одному из указанных на экране во время прямого эфира номеров.

Начало – в 19.00.

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