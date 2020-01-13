Додон прокомментировал введение санкций США в отношении Плахотнюка

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Игорь Додон поблагодарил партнеров Молдовы за решение ввести санкции в отношении бежавшего из страны бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом он заявил ТАСС, комментируя распространенное в понедельник письменное заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

– Санкции против бежавшего из страны олигарха – хороший и ожидаемый сигнал со стороны наших западных партнеров, за что мы им благодарны. Мы неоднократно обращались к ним, в том числе и напрямую к США с такой просьбой. Однако, чтобы добиться результата, понадобилась кропотливая, порой незаметная работа, прежде всего правоохранительных органов, которые предоставили для этого необходимые аргументы, – сказал глава государства.

Он напомнил, что этот вопрос детально обсуждался после прошедшего в конце прошлого года заседания Совета безопасности. Президент подчеркнул, что это решение станет дополнительным стимулом усилить начатую нынешним руководством страны борьбу с коррупцией и наследием олигархического режима.

– Это непростая задача, но без ее решения у нашей страны нет будущего, и мы обязаны ее решить, – пояснил Додон.

Президент также отметил вклад России, где бежавший олигарх был заочно осужден по ряду обвинений и объявлен в международный розыск.

– Плахотнюк не первый, кто, захватив целое государство, заигрался в геополитические игры. Такая же судьба постигла и других политиков, пытающихся играть в своих интересах на противоречиях сильных мира сего. Его пример – другим наука, – подытожил он.