Додон прокомментировал решение Путина участвовать в президентских выборах

Глава государства отметил, что рад этому решению, и что Владимир Путин — один из наиболее авторитетных мировых лидеров, под руководством которого Россия достигла потрясающих результатов.

— Он вернул россиянам национальное достоинство, является признанным лидером страны, которого уважают и ценят не только в России, но и во всем мире, в том числе и в Молдове, где у него самый высокий рейтинг среди всех зарубежных политиков, — сказал Игорь Додон в комментарии для ТАСС.

Президент также подчеркнул, что «решение Путина участвовать в выборах — очень мужественный и ответственный шаг, учитывая, какое беспрецедентное давление оказывается на него и на Россию».

— Хочу пожелать Владимиру Владимировичу удачи на президентских выборах. Уверен, что россияне сделают правильный и ответственный выбор, — добавил он.

Как отмечает источник, в среду Владимир Путин на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде сообщил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. Выборы пройдут 18 марта 2018 года, а избирательная кампания официально начнется в период с 7 по 17 декабря.