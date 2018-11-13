Додон прокомментировал намерение демократов провести референдум по вопросу сокращения числа депутатов

Демократы выступили сегодня с инициативой референдума, которую они отвергли ранее, когда ее выдвинул президент страны Игорь Додон. Комментируя данное намерение, глава государства отметил, что ДПМ все-таки решила вдохновиться политическими посланиями с левого фланга, даже с таким опозданием.

Додон напомнил, что среди тем для консультативного референдума, предложенного Президентом Республики Молдова 24 сентября 2017 года, были:

1. Сокращение числа депутатов с 101 до 71;

2. Отмена закона, согласно которому граждане обязаны выплатить украденный миллиард;

3. Внедрение школьного предмета “История Молдовы”;

4. Предоставление президенту страны дополнительных полномочий, в том числе роспуска безответственного парламента.

Референдум 2017 года был заблокирован правительством через решение Конституционного суда. Однако сегодня, перед парламентскими выборами, демократы решили внести предложение о проведении референдума одновременно с выборами в парламент 24 февраля.

– Если демократы утверждают, что они честные, что это не просто избирательный трюк, а реальная забота о мнении граждан, я предлагаю ввести в референдум темы плебисцита 2017 года, дабы довести до конца инициативу референдума, предложенного президентом в прошлом году. Более того, если этот референдум будет ориентирован исключительно на парламентскую тематику, я предлагаю им ввести пункт о запрете на миграцию депутатов из одной фракции в другую. Таким образом, это позволит исключить вредную практику последних лет, когда партия, изначально обладающая скромным представительством в парламенте, вследствие миграции депутатов может получить крупнейшую фракцию и взять под свой контроль правительство. Миграция депутатов должна быть запрещена законом, – отметил Игорь Додон.

Глава государства также подчеркнул, что референдум является самой демократичной формой волеизъявления граждан, но его не надо трансформировать и использовать в качестве инструмента политического пиара накануне выборов.

Напомним, что сегодня Демократическая партия присвоила себе очередную инициативу президента. На сей раз речь идет о сокращении количества депутатов в молдавском парламенте. В частности, ДПМ выступила за то, чтобы в законодательном органе страны был не 101 депутат, как сейчас, а 61. Вопрос собираются вынести на референдум, который хотят провести одновременно с выборами 24 февраля 2019 года.

С аналогичной инициативой полтора года назад выступил сам президент, однако тогда демократы отвергли ее.