Додон проинспектировал учения и пообедал кашей вместе с солдатами (ФОТО, ВИДЕО)

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В качестве Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, совместно с Министром обороны, генералом Виктором Гайчуком, и командующим Национальной армией, генералом Игорем Горганом, Игорь Додон проинспектировал завершающую фазу тактических полевых учений «Южная крепость-2019».

Манёвры проходили с 14 по 26 ноября на учебном полигоне Третьей мотопехотной бригады «Дачия» близ Кагула с целью развития навыков личного состава в выполнении миссий и заданий в мирное время, в кризисных ситуациях или в ходе антитеррористической операции. Учения «Южная крепость-2019» – это часть плана боевой подготовки Национальной армии в нынешнем году, являясь важным элементом системы обучения, способствующим сохранению профессиональной подготовки военнослужащих и боеспособности подразделений на надлежащем уровне.

Глава государства поблагодарил офицеров и солдат за проявленное мастерство и получение хороших результатов на учениях. Игорь Додон подчеркнул, что Республике Молдова нужны настоящие мужчины, истинные патриоты и защитники народа Молдовы.

– Национальная армия была и остается одним из важнейших государственных институтов, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Будем прилагать все усилия, чтобы обеспечить ее нормальное функционирование, в том числе в вопросе оплаты труда военнослужащих, – отметил он.

В заключение президент пообедал кашей вместе с солдатами.

