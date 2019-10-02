Додон: Профессия педагога должна быть одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых в нашей стране (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Профессия педагога должна быть одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых в нашей стране (ФОТО, ВИДЕО)

По случаю Международного дня работников образования, ежегодно отмечаемого 5 октября, 140 педагогов всех уровней образования из всех районов страны, включая приднестровский регион и Гагаузскую автономию, получили почетные дипломы Президента Республики Молдова. Грамоты были вручены в знак высокой оценки проявленного педагогического мастерства при обеспечении качественного учебного процесса, за соревновательный и творческий дух при реформировании учебного процесса и выдающуюся методико-дидактическую деятельность.

– Направил педагогам сердечные поздравления, выразил свое восхищение и признательность за выпавшую им ответственную миссию созидания человеческих личностей и судеб. Объявил им благодарность за энергию, усилия и любовь, которые они демонстрируют каждый день юному поколению в духе общечеловеческих ценностей. Подчеркнул, что эта профессия должна быть одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых в нашей стране, а качественное образование следует сделать национальным приоритетом, и только так мы сможем обеспечить процветание Республики Молдова в будущем, – отметил президент. 

Игорь Додон пожелал всем присутствующим здоровья, вдохновения и усердия в выполнении профессиональных и личных задач.

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