Додон: Проект реформирования прокуратуры может быть принят парламентом на следующей неделе

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В рамках визита в Брюссель и встреч с европейскими чиновниками Игорь Додон подтвердил твердое намерение молдавских властей осуществить реформы юстиции и прокуратуры. Об этом глава государства сообщил в рамках пресс-конференции.

– Хочу, чтобы вы были в курсе: этим утром у нас были дискуссии с Майей Санду и Андреем Нэстасе по этому вопросу. Скорее всего, мы снова встретимся через несколько часов. Вы помните, что мы представили реформу прокуратуры в Министерстве юстиции и отметили, что есть два момента, которые нам еще нужно обсудить. Очень надеюсь, что в эти дни мы завершим обсуждение и представим этот проект парламенту с тем, чтобы, может быть, на следующей неделе он был принят, – сказал он.

В то же время, по словам Додона, документы, касающиеся проекта реформы юстиции, были направлены в Венецианскую комиссию для того, чтобы эксперты ВК высказались по этому поводу.

– А с прокуратурой нам нужно двигаться быстрее. И я думаю, что мы будем двигаться быстрее, – добавил глава государства.