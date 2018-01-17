Додон: Проект по изменению состава Высшего совета безопасности готов (ВИДЕО)

Глава государства заявил о том, что эта мера является единственным выходом, учитывая неоднократные бойкоты представителей правящего режима.

Игорь Додон сообщил в эфире частного телеканала о том, что проект по изменению состава Высшего совета безопасности готов. В случае, если власти продолжат игнорировать заседания, президент выразил готовность перейти к радикальным мерам.

– Если будет и дальше существовать риск бойкота заседаний со стороны парламента, правительства, которые, согласно закону, должны быть членами ВСБ: речь о премьер-министре, спикере, генеральном прокуроре, главе НАЦ, министре обороне, то мы подготовили проект об изменении состава Совбеза, чтобы обладать кворумом и без них. Это допускается. Этот вопрос будет включен в повестку ВСБ. Мы предложили повестку дня для всех членов Совета, включая темы для обсуждения на 2018 год. Предложим и в следующий раз. Если они не придут на эти заседания и снова попытаются бойкотировать, тогда не вижу другого решения, как изменение состава Высшего совета безопасности. В следующие недели все прояснится, – отметил глава государства.

Президент добавил, что в рамках Высшего совета безопасности намерен поднять такие злободневные вопросы, как Kroll-2. Игорь Додон намерен узнать, почему ему до сих пор не был представлен этот отчёт.