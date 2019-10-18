Додон: Продвижение молодых талантов – приоритет для администрации президента (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Игорь Додон провел этим утром встречу с Эмили Истрате, молодой певицей из Молдовы, которая в 15 лет своим голосом завоевала украинскую и румынскую публику на конкурсах «Голос. Дети», «Next Star» и других международных фестивалях, где она заняла призовые места.

По просьбе семьи Истрати глава государства принял решение оказать этой талантливой девочке помощь, поскольку ей предстоит участие в проекте по продвижению молодых талантов из стран СНГ на международных сценах. Речь идёт о сотрудничестве между Эмили Истрати и крупной компанией знаменитого продюсера и автора песен «2220 Record LLC» Брайана Тодда из Лос-Анджелеса, который проложил дорогу на мировую музыкальную сцену многим именитым исполнителям. Сотрудничество предполагает запись дебютного альбома, выпуск собственных синглов за авторством Брайана Тодда, продвижение в чартах Top Pop 40 Award, ротацию на радиостанциях, включая BBC, на телеканалах и т.д.

– Подчеркнул, что продвижение молодых талантов – приоритет для администрации президента. Пожелал юной госпоже Эмили успеха в реализации этих амбициозных планов и в продвижении имиджа нашей страны за рубежом, – отметил он на своей странице в соцсети.