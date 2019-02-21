Додон продолжает поездки по стране: сегодня – Окница, Бричаны и Единцы (ФОТО)

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Президент Молдовы Игорь Додон продолжает поездки по стране. Сегодня на повестке дня три северных района Молдовы: Окницкий, Бричанский и Единецкий. Первая остановка в селе Бырлэдень Окницкого района, где он принял участие в открытии спортивного комплекса.

– Он представляет собой многофункциональную футбольную, баскетбольную, волейбольную и теннисную площадку, включает также детскую игровую площадку и зону отдыха для взрослых. Приветствовал сельчан и выразил надежду на то, что спортплощадка внесет разнообразие в их общественную и культурную жизнь, привлечет желающих заниматься спортом. Заверил местных жителей в том, что буду и дальше уделять внимание развитию районной и сельской инфраструктуры, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, что осенью 2017 года был запущен национальный проект по строительству около 300 спортивных комплексов в населенных пунктах страны, преимущественно в сельской местности. Десятки комплексов уже сданы в эксплуатацию, находятся в стадии проектирования или строительства. Программа реализуется под патронатом Президента Республики Молдова в рамках кампании “Люблю Молдову” в партнерстве с Благотворительным фондом первой леди “Din suflet”.