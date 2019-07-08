Додон: Процесс демонтажа олигархии в Республике Молдова – необратим!

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Прошел ровно месяц после создания парламентского большинства по результатам парламентских выборов 24 февраля и после формирования нового Правительства Республики Молдова. Будучи созданным в крайне напряженный для нашей молодой демократии период, столкнувшись с незаконными попытками и действиями бывших властей, желавших удержаться любой ценой, имея в качестве высшего приоритета избегание насилия и разрушения этого государства, новое парламентское большинство сейчас предпринимает решительные меры для возвращения Республики Молдова в русло демократии и социального-экономического развития.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент страны Игорь Додон. По его словам, со всей решимостью запущен процесс очищения государственной системы от скомпрометированных деятелей, в том числе в Конституционном суде, Центральной избирательной комиссии, других учреждениях, имеющих жизненное значение для надлежащего функционирования демократического государства.

– Уже есть первые результаты пресечения многочисленных актов коррупции и контрабанды; восстанавливается взвешенная внешняя политика путем построения корректных и прагматичных отношений с основными партнерами нашей страны. В то же время нам удается сочетать действия по сносу старого режима и действия по созиданию правового государства и обеспечению социально-экономического развития страны. Правительство и парламентское большинство сосредоточены на обеспечении финансовой устойчивости страны; в качестве приоритета обозначены зарплаты и социальные выплаты, – отметил он.

В то же время глава государства подчеркнул, что новые власти страны восстановили диалог с нашими партнерами по развитию, чтобы Республика Молдова могла получить финансовую помощь, приостановленную по причине безответственных политических действий бывших властей.

– Наша задача – сделать так, чтобы старые коррупционные схемы не были заменены новыми, то есть чтобы мы не наступили снова на одни и те же грабли, как это было каждый раз при смене власти. Воспользуюсь всеми имеющимися законными инструментами для того, чтобы искоренить такие явления, – добавил он.

Президент также отметил, что “естественно, наше общество желает более быстрых перемен, чтобы мы в ближайшее время избавились от мрачного наследия предыдущей власти, чтобы уровень жизни и социальной защиты росли согласно ожиданиям граждан, чтобы наши сыны и дочери могли как можно скорее вернуться к родному очагу”. Однако он считает, что в условиях двоевластия, которое продолжалось неделю в результате попытки узурпации власти Демократической партией и очевидного саботажа, организованного отправленными в отставку или еще находящимися во власти высокопоставленными функционерами, новой правящей коалиции всё же удалось осуществить значительные перемены.

– Возврат к нормальному положению вещей в стране – непростой процесс, как показывает опыт многих стран. Нам удалось многое и еще предстоит сделать многое, но одно должно быть ясно для всех: процесс демонтажа олигархии в Республике Молдова необратим. Сегодня, как никогда с 1991 года, удалось консолидировать общество вокруг благородной идеи освобождения страны от пут мафии и коррупции, дать гражданам еще один шанс поверить в будущее нашей страны. Мы убеждены в том, что лишь совместными усилиями во благо Республики Молдова мы достигнем успеха. Вместе с коллегами из парламента и правительства мы осознаем это и не допустим, чтобы наша благородная миссия была провалена. У Молдовы есть будущее! – подытожил он.