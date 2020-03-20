Додон про оппозицию: Для них ситуация с коронавирусом – как пир во время чумы (ВИДЕО)

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“Пир во время чумы” – так Игорь Додон прокомментировал поведение оппозиции в это непростое для страны время. Глава государства отметил, что представители данных партий очень надеются на то, что он и премьер-министр не справятся, и у них будет возможность их критиковать.

– Вы понимаете, что это за политики. Некоторые ушли на карантин и делают “умные” декларации, но боятся выйти на улицу. Некоторые советуют. Все стали большими экономистами, вирусологами, медиками, и каждый день только отравляют сознание граждан. Помощи от них на данном этапе нет, только критика. И это плохо. Но я думаю, что граждане всё понимают, – сказал глава государства.

Игорь Додон также прокомментировал вчерашний скандал в Бельцах. Президент выразил уверенность в том, что это было сделано потому, что он решил увеличить в несколько раз вложения в ремонт дорог в этом муниципии. Заявления о том, что он кому-то угрожал, Додон назвал “идиотизмом”.

– Кому вы нужны, чтобы вам угрожали? Вы думаете, президенту нечем заняться? Может, в ваших 90-х в тюрьмах были такие понятия, но мне это не знакомо, – подытожил он.

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