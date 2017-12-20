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Додон: Прямой рейс Кишинев – Минск может быть открыт в начале следующего года

Додон: Прямой рейс Кишинев – Минск может быть открыт в начале следующего года

Об этом глава государства заявил в рамках “прямой линии”.

Игорь Додон отметил, что, согласно информации, которой он обладает, в настоящее время анализируется возможность открытия этого рейса в первые месяцы следующего года. Президент намерен обсудить в том числе и этот вопрос в рамках встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко во время неформального саммита СНГ на следующей неделе в Москве.

Но я уверен, что такой рейс нужен, и сделаю все, чтобы он был открыт в самое ближайшее время, – добавил Игорь Додон. 

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