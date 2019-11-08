Додон: Призываю все партии учитывать национальный интерес и то, что граждане не хотят досрочных выборов

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Президент провел дискуссии с депутатами фракции ПСРМ и фракций партий, входящих в состав блока “АКУМ”. О результатах он сообщил прессе.

– Насколько я понял, социалисты рассматривают только два возможных сценария: или премьер отзывает инициативу о взятии ответственности, которая была принята 2 дня назад, как считают социалисты, в нарушение подписанного ранее соглашения, или социалисты готовы выдвинуть вотум недоверия правительству. Депутаты из блока “АКУМ”, как и социалисты, хотят продолжения коалиции. Есть единая позиция: что нужно найти компромисс, сохранить правительство и идти дальше. “АКУМ” хотят сохранить инициативу или готовы отозвать ее, если параллельно с этим этот проект примет парламентское большинство. То есть, социалисты говорят: отзыв инициативы и начало переговоров. “АКУМ” говорит: можно отозвать инициативу, но только при условии, что до конца дня депутаты примут эту инициативу сразу в двух чтениях, – рассказал президент.

Сам глава государства предложил “АКУМ” отозвать эту инициативу и отправить ее на экспертизу Венецианской комиссии. Кроме того, он призвал обе стороны к переговорам и поиску компромисса, а также попросил их не сжигать мосты.

– Призываю все партии к спокойствию, учитывать национальный интерес и то, что граждане не хотят досрочных выборов. Депутаты должны понять, что мы не должны допустить досрочных выборов, а люди ждут результатов. Давайте вместе дадим их гражданам – заявил он.

Подводя итог, Игорь Додон заявил, что есть три возможных варианта: правительство отзывает свою инициативу, правительство не отзывает свою инициативу и ПСРМ регистрирует вотум недоверия, правительство отзывает инициативу и сегодня же парламент принимает аналогичный проект.