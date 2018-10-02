Додон: Призываю учиться у старшего поколения умеренности, мудрости и оптимизму (ВИДЕО)

Додон: Призываю учиться у старшего поколения умеренности, мудрости и оптимизму (ВИДЕО)

Вчера глава государства поздравил столичных пенсионеров с Днем пожилых людей. Общение с гражданами настолько впечатлило Игоря Додона, что он поделился роликом со встречи на своей странице в соцсети. 

На видео, в частности, запечатлен теплый прием, оказанный президенту, а также его обращение к участникам встречи.

– Призываю всех учиться у старшего поколения умеренности, мудрости и оптимизму. Есть пожилые люди, в которых жизни и оптимизма больше, чем в молодых, потому что когда-то им пришлось пройти через трудности, которые закалили их как психологически, так и духовно, – отметил Игорь Додон. 

Напомним, вчера в Молдове стартовала кампания, приуроченная к празднику. В ее рамках около 20 тысяч пенсионеров страны получат помощь от Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”. Подобная кампания будет проведена уже во второй раз.

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