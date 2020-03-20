Додон призывает диаспору к ответственности: Прошу вас по возможности оставаться там, где вы сейчас находитесь! (ВИДЕО)

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Несмотря на призыв властей к согражданам за границей оставаться там, где они сейчас находятся, наши соотечественники сотнями выезжают в сторону Молдовы, но оказываются заблокированными на границах других стран. В частности, в настоящее время 106 человек находятся на границе Германии и Польши, Австрии и Венгрии – 104 человека, Польши и Украины – 45 человек и так далее.

– Что происходит? То есть, вы, несмотря на то, что мы рекомендовали вам не отправляться в путь, все-таки поехали вместе с семьями, с детьми и попали в карантинные и транзитные зоны, и звоните в МИДЕИ и просите вам помочь? Мы хотим вам помочь, вы – наши сограждане, но как? Граница закрыта, авиарейсы отменены, – отметил Игорь Додон в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”.

Глава государства призвал тех, кто просит власти привезти всех наших сограждан в страну, быть реалистами.

– Я хочу, чтобы наши сограждане приехали. Вы нужны нам здесь. Но реально ли привезти миллион человек, полмиллиона сейчас в Молдову? Нет. Как мы это сделаем, каким образом, если всё закрыто? Поэтому еще раз прошу вас временно оставаться там, где вы сейчас находитесь, – сказал он.

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