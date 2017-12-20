Додон призвал сторонников готовиться не к революции, а к судьбоносным парламентским выборам (ВИДЕО)

Все, что делает правящий в Молдове режим последние месяцы, осуществляется для того, чтобы спровоцировать президента страны и его сторонников на революцию.

Об этом глава государства Игорь Додон заявил в ходе “Прямой линии” на телеканале Accent TV.

Он пояснил, что революция им нужна, потому что парламентские выборы должны состояться уже в следующем году, и на этих выборах, по всем опросам, выигрывает пропрезидентская Партия социалистов. Провокации направлены на сход ПСРМ с предвыборной гонки.

– Я крови в Молдове не хочу, потому что видел, к чему это приводит в других странах. Запустить процесс очень просто, а вот остановить будет намного тяжелее. Я не хочу, чтобы мы просто так вышли на площадь, прошлись и ушли по домам. Если мы выйдем на улицу, мы должны будем заставить их уйти. Поэтому сейчас я призываю наших сторонников консолидироваться и готовиться к парламентским выборам. Выборы в следующем году будут судьбоносными: быть или не быть, – сказал глава государства.

При этом Додон отметил, что нынешний правящий альянс после очередных выборов может остаться у власти лишь путем фальсификации, так как народ их не поддерживает. И в таком случае у народа не останется другого выбора, кроме как протестовать.