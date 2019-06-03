Додон призвал официальных представителей США поддержать усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне (ВИДЕО, ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Брэдли Фреденом, главой отдела Восточной Европы Государственного департамента США. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями по вопросам внутренней и внешней политики нашей страны, а также по развитию двусторонних отношений.

– Подчеркнул значимость для нас двусторонних связей с Соединенными Штатами Америки, высоко оценив тесное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил благодарность за финансовую помощь и множество проектов, реализованных в Молдове с американскими партнерами. Выступил за более эффективную реализацию экономического и инвестиционного потенциала двусторонних молдавско-американских отношений, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

В контексте дискуссий по ситуации, сложившейся после парламентских выборов и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства, глава государства подчеркнул, что считает правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д.

– Кроме того, подчеркнул, что Администрация Президента продолжает реализацию сбалансированной внешней политики для установления взаимовыгодных отношений с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов нашей страны. Призвал официальных представителей США проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. Отметил, что это, помимо прочего, окажет положительное воздействие и на поиск решения приднестровской проблемы, – подытожил глава государства.