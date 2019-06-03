Додон призвал официальных представителей США поддержать усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне (ВИДЕО, ФОТО)

Додон призвал официальных представителей США поддержать усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня провел встречу с Брэдли Фреденом, главой отдела Восточной Европы Государственного департамента США. В ходе беседы стороны провели обмен мнениями по вопросам внутренней и внешней политики нашей страны, а также по развитию двусторонних отношений.

– Подчеркнул значимость для нас двусторонних связей с Соединенными Штатами Америки, высоко оценив тесное сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, и выразил благодарность за финансовую помощь и множество проектов, реализованных в Молдове с американскими партнерами. Выступил за более эффективную реализацию экономического и инвестиционного потенциала двусторонних молдавско-американских отношений, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи. 

В контексте дискуссий по ситуации, сложившейся после парламентских выборов и политического тупика, возникшего из-за отсутствия парламентского большинства, глава государства подчеркнул, что считает правильным избежать досрочных выборов, которые могут нанести серьезный ущерб стране с точки зрения экономики и инвестиций, а также отношений с международными организациями, такими как Всемирный банк, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития и т.д.

– Кроме того, подчеркнул, что Администрация Президента продолжает реализацию сбалансированной внешней политики для установления взаимовыгодных отношений с партнерами на Востоке и Западе при соблюдении статуса постоянного нейтралитета и национальных интересов нашей страны. Призвал официальных представителей США проявить интерес и поддержать наши усилия по укреплению статуса нейтралитета Республики Молдова на международном уровне. Отметил, что это, помимо прочего, окажет положительное воздействие и на поиск решения приднестровской проблемы, – подытожил глава государства. 

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