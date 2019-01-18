Додон призвал ОБСЕ максимально широко наблюдать за выборами в Молдове (ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон встретился сегодня с Мирославом Лайчаком, действующим Председателем ОБСЕ, Министром иностранных дел Словакии. Глава государства выразил поддержку Словакии в таком непростом деле как председательство в ОБСЕ, уважаемой международной организации, которая переживает достаточно сложный период в своей деятельности.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся проходящей предвыборной кампании в Парламент Республики Молдова. Игорь Додон отметил важную особенность данной предвыборной кампании: впервые в истории Молдовы выборы проходят по смешанной системе, которая позволяет приобрести уникальный опыт в проведении предвыборной кампании. Президент подчеркнул, что создание равных условий для участия в выборах всем электоральным конкурентам и всем гражданам Молдовы является ключевым условием для признания этих выборов справедливыми и честными как со стороны граждан стран, так и со стороны внешних партнёров и международных организаций. В связи с этим он призвал представителей ОБСЕ максимально широко принять участие в наблюдении за процессом выборов в Молдове.

– Вместе с тем, выразил свою глубокую озабоченность несправедливым, откровенно дискриминационным подходом правительства при открытии избирательных участков для голосования молдавских граждан, находящихся за пределами Республики Молдова. В качестве примера была приведена ситуация в отношении сотен тысяч молдавских граждан, работающих на территории Российской Федерации, для которых правительство планирует открыть всего 11 избирательных участков, что можно расценивать как преднамеренное ограничение избирательных прав граждан Республики Молдова, – отметил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Отдельное внимание было уделено тематике приднестровского урегулирования. Игорь Додон обратил внимание действующего Председателя ОБСЕ на существенный прогресс, который был зафиксирован за последние годы, в рамках программы реализации мер по укреплению доверия между берегами Днестра. В ходе недавно состоявшейся встречи с руководством Приднестровья было также подтверждено, что не будут чиниться препятствия гражданам Молдовы, проживающим в приднестровском регионе, желающим принять участие в выборах депутатов Парламента Республики Молдова. В целом же, было отмечено, что сложились благоприятные обстоятельства, которые открывают перспективы продолжения реализации программы мер по укреплению доверия и возобновлению политических консультаций по процессу приднестровского урегулирования в формате «5+2».

Глава государства также проинформировал господина Лайчака о том, что он проводит консультации касательно своего непосредственного участия в парламентской предвыборной гонке.

– В заключение подтвердил готовность выстраивать очень тесные отношения со словацким Председательством ОБСЕ и с Миссией ОБСЕ в Республике Молдова. Ещё раз заявил, что проведение взвешенной внешней политики со стороны Республики Молдова открывает перспективы для активизации диалога и достижения международного консенсуса в реализации концепции, заложенной в идее «Большого пакета для Молдовы», что в свою очередь будет способствовать укреплению стабильности и безопасности и в данном регионе Европы, – подытожил Игорь Додон.