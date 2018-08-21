Додон призвал не допустить дестабилизации на протесте 26 августа

Предстоящая акция протеста так называемых правых оппозиционных сил – не более чем предвыборный шаг правых против своих партнеров. Об этом в рамках спецвыпуска на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон, отметив, что он не имеет ничего против протестов, однако они должны проходить мирно и без попыток дестабилизации.

– Но мне кажется, что организаторам нынешних протестов как раз нужны беспорядки, чтобы привлечь внимание тех, кто их поддерживает за рубежом, кураторов, и попытаться как-то еще больше позиционировать себя как жертв. Поэтому мне кажется, для тех, кто организует эти протесты- это попытка спровоцировать своих бывших партнеров по власти, именно бывших, для того, чтобы что-то там произошло, чтобы вновь показать себя жертвами режима проевропейских партий, потому что они все там проевропейцы, воюют друг с другом, и попытаться на этом еще больше привлечь электорат к следующим парламентским выборам. То есть, я думаю, что эти протесты в воскресенье ничего не имеют общего с отменой выборов. Думаю, что отмена выборов в Кишиневе была для них подарком и поводом попытаться “взять волну” в подготовке к парламентским выборам, – заявил глава государства.

Игорь Додон в очередной раз отметил, что нынешние организаторы протестов и те, кто якобы находятся по сторону баррикад – это одни и те же люди, которые все 9 лет были у власти в нашей стране. Из-за их бесконечных скандалов и раздела влияния страдали люди. Но этому нужно положить конец – на предстоящих парламентских выборах должна победить Партия социалистов, которая является единственной альтернативой, выразил уверенность президент. В заключение он призвал обе стороны не допустить на предстоящем митинге дестабилизации.

– Я не против протестов, если они проходят мирно и без дестабилизации. Но опыт показывает, что когда правые протестуют, я напомню 7 апреля 2009 года и другие протесты, они пытаются идти на определенные вещи за гранью. Что будет на этот раз – посмотрим. Я призываю и одну сторону, ДПМ, которая контролирует правительство и парламентские большинство, и другую, их бывших партнеров, не допускать дестабилизации или действий, которые приведут к необратимой ситуации, – добавил он.