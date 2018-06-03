Додон призвал кишиневцев сделать выбор в пользу профессионализма, а не шоу и популизма (ВИДЕО)

Додон призвал кишиневцев сделать выбор в пользу профессионализма, а не шоу и популизма (ВИДЕО)

Глава государства вместе с супругой Галиной проголосовал на своем избирательном участке. 

– Это очень важное голосование. Я проголосовал за профессионала, и я твердо уверен в том, что, наконец, кишиневцы сделают правильный выбор в пользу профессионализма, а не шоу, популизма и так далее. Хочу призвать всех жителей столицы принять участие в голосовании. Я верю в голосование кишиневцев, и с Божьей помощью сегодня мы начинаем новый этап в нашей столице, – сказал он. 

Президент также поздравил всех жителей Молдовы с отмечаемыми сегодня Днем святых Константина и Елены и Днем всех святых.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

 

 

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