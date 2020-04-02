Додон призвал кишиневцев к ответственности: Мы не хотим закрывать столицу на карантин! (ВИДЕО)

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На данный момент 4 населённых пункта в стране находятся на карантине. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Игорь Додон.

Речь идёт о селе Бэлчана Хынчештского района, где уже несколько дней подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19. Однако с момента последнего подтвержденного случая прошло менее 14 дней, а это значит, что до 9 апреля село останется на карантине. С 1 апреля на особом режиме также находятся Сороки, Штефан-Водэ и село Карахасань Штефан-Водского района.

Глава государства отметил, что с начала пандемии 83 000 граждан находились на самоизоляции в течение 14 дней: это приехавшие в Молдову люди. К данному моменту это число составляет 19 000. 5 117 из них лично проверили на дому сотрудники полиции.

Игорь Додон также отметил, что в последние дни видит много людей на улицах Кишинева. Президент обратился к ним с посланием.

– Видимо, к концу недели все расслабились. Очень прошу, будьте бдительны! Мы не хотим погрузить в карантин столицу, как это сейчас происходит в Сороках или Штефан-Водэ. В Сороках сегодня выявили больше зараженных, чем в Кишиневе: 30 на 23. Давайте будем ответственными! Если будем соблюдать введенные строгие меры – да, это непросто – но тогда мы переживем это всё быстрее, – призвал Додон.

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