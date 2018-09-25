Додон призвал граждан повторить на выборах рекорд 2001 года, массово проголосовав за социалистов

Для того, чтобы поставить точку в сложившейся в Молдове ситуации, граждане должны все вместе выйти на выборы и правильно проголосовать. Об этом президент страны Игорь Додон заявил в рамках “Прямой линии” на телеканале Accent TV.

– Не продавайтесь за пакет риса, которыми вас сейчас попытаются купить партии власти. 24 февраля мы можем поставить точку. Давайте повторим рекорд 2001 года. Тогда Партия коммунистов взяла конституционное парламентское большинство, это тоже был февраль, – сказал президент.

Игорь Додон также отметил, что продолжает оставаться при мнении, что в Молдове должны были пройти досрочные парламентские выборы, однако и выборы 24 февраля будут направлены против власти, подчеркнул он. Президент добавил, что, как правило, зимой граждане голосуют против действующего руководства, и выразил надежду, что так произойдет и сейчас.