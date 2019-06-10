Додон призвал граждан к поддержке: Нам нужны ваши заявления, мы должны идти до конца!

Глава государства и новое парламентское большинство и правительство, как никогда, нуждаются в поддержке граждан. Об этом заявил президент страны, обращаясь ко всем жителям страны.

– Нам нужны ваши заявления – примэрии, НПО, профсоюзы, патронаты, спортсмены. Выступайте с заявлениями в поддержку легитимного правительства. Выйдем или нет мы на улицу – зависит от нашего общего решения. Но мы должны быть очень и очень внимательными. Они вчера вытащили около 5 тысяч и сказали, что было 30 тысяч, если и мы вытащим около 20 тысяч, столкнем людей лбами, кто-то что-то кинет, и польется кровь. Не выходите пока на улицы. Когда мы скажем – выйдем все вместе. Я уверен, что по первому призыву 100 тысяч человек выйдут. Не поддавайтесь на провокации. Примэрии, местные, муниципальные, районные советы, выходите с заявлениями. Мы должны идти до конца! – сказал он.