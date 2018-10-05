Додон призвал граждан к мобилизации: Счет идет на недели (ВИДЕО)

Когда Демократическая партия не может что-то контролировать, она выступает с инициативой это ликвидировать. Об этом в рамках передачи на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

Глава государства отметил, что демократы заявили о возможности ликвидировать институт президента, только потому что не могут контролировать его. Он также подчеркнул, что подобные заявления не звучали, когда президентами были другие люди, которые их устраивали.

– То есть, единственный государственный институт, который имеет поддержку населения – парламенту никто не доверяет, правительству никто не доверяет, а президенту доверяют – они хотят ликвидировать. Поэтому я серьезно озабочен этим и думаю, что нас ждут очень непростые времена. Хочу обратиться к своим сторонникам с просьбой быть максимально бдительными и готовыми к полной мобилизации. Я не исключаю, что в ближайшие недели, не месяцы, а недели, счет идет на недели, правящая партия приступит непосредственно к внедрению всех этих угроз, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что это может коснуться как института президента, так и единственной альтернативы действующей власти – Партии социалистов, которую могут снять с выборов или запретить.

– Против лома нет приема, если нет другого лома. Дорогие наши соотечественники, которые нас поддерживают, будьте готовы, я вас очень прошу, по моему призыву, чтобы мы все были на улице. Вы знаете мою позицию, я считаю, что нужно дойти до выборов, провести их демократическим образом, но если пойдут на такие вещи против института президентства либо единственной партии, которая может получить большинство, тогда нам придется выходить на улицы и защищать наше право. И я вас призываю к мобилизации, для того, чтобы мы все были к этому готовы, – обратился глава государства.