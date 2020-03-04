Додон приветствует решение РС ПСРМ: Молдове нужно стабильное правительство, досрочные выборы противоречат воле граждан

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Президент поприветствовал решение Республиканского совета ПСРМ о начале политического диалога в парламенте для обеспечения долгосрочной политической стабильности и эффективной власти. На своей странице в соцсети Игорь Додон отметил, что в ходе общения во время еженедельных поездок по районам люди выражают тревогу по поводу возможного проведения внеочередных парламентских выборов и просят партии уважать отданные за них голоса, работать в парламенте, а не биться друг с другом, провоцируя новые выборы.

– Поэтому решение ПСРМ во избежание досрочных выборов говорит о политической ответственности и соответствует ожиданиям граждан. Как Президент Республики Молдова, я поддержу любую коалицию, целью которой будет улучшение качества жизни людей. Ранее я полностью поддерживал коалицию между ПСРМ и блоком “АКУМ”, и хотя это были партии с разными политическими взглядами, я считал тогда и считаю сейчас, что во главу угла надо ставить интересы всех граждан. Пора прекращать попытки разделения страны на основании ложных геополитических критериев или партийных интересов, – подчеркнул глава государства.

Игорь Додон также выразил сожаление тем фактом, что лидеры блока “АКУМ” сейчас борются друг с другом, выясняя, кто больше достоин баллотироваться на президентских выборах, вместо того чтобы сконцентрироваться на приоритетных проблемах граждан, пойти на диалог с ПСРМ и сформировать стабильную правящую коалицию. Предлагаемая ими альтернатива – досрочные парламентские выборы – противоречит воле граждан, констатирует президент.

– Поэтому я вновь обращаюсь ко всем парламентским партиям с призывом делать в их работе основной упор на срочном решении проблем, с которыми сталкиваются наши граждане, а не на удовлетворении партийных интересов. В случае получения Партией социалистов отрицательного ответа на предложение о формировании стабильного политического большинства те партии, которые отвергнут диалог в парламенте или станут блокировать деятельность правительства, будут нести ответственность перед гражданами за проведение досрочных парламентских выборов, а также за негативные последствия вызванного этим социально-политического кризиса. Республике Молдова нужно стабильное правительство, которое смогло бы реализовать сложные социальные проекты и реформы в течение всего мандата до 2023 года. Только в условиях стабильности можно достичь результатов, которые принесли бы людям долгожданные изменения к лучшему, – подытожил он.