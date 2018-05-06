Додон присвоил Орден Республики последнему ветерану ВОВ из Копанки (ФОТО)

Сегодня в ходе поездки в Каушанский район глава государства навестил выдающегося человека – 92-летнего ветерана войны Михаила Блажанова. Он живет в селе Копанка и происходит из большой семьи, где было пятеро братьев.

Он самый младший сын и единственный из братьев, кого призвали в Красную армию в 18-летнем возрасте, в марте 1944 года. Воин дошел до Берлина, а по окончании войны в Европе был отправлен на Дальний Восток воевать против Японии. По окончании войны он служил на острове Сахалин и вернулся домой в 1949 году, отметил на своей странице в соцсети президент.

– Блажанов – последний ветеран войны в селе Копанка и один из восьми ныне живущих ветеранов в Каушанском районе. Я сообщил Михаилу Блажану, что подписал указ о вручении ему Ордена Республики, – добавил Игорь Додон.

Отметим, что в прошлом году по инициативе президента ряд ветеранов ВОВ также получили высшие награды.