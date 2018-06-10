Додон присудил Киркорову звание народного артиста Молдовы

Сегодня утром глава государства встретился с выдающимся исполнителем из Российской Федерации и своим добрым другом Филиппом Киркоровым, находящимся в нашей стране по приглашению президента для участия в Фестивале клубники и меда, который пройдет сегодня в его родном селе Садова.

В знак высокого признания особых заслуг в развитии и популяризации музыкального искусства, за существенный вклад в укрепление молдо-российских культурных связей Игорь Додон присвоил Филиппу Киркорову почетное звание «Народный артист». Он пожелал певцу успехов в творческой деятельности, подчеркнув, что он всегда желанный гость в нашей стране.

Отметим, что Филипп Киркоров начал свою творческую деятельность в середине 80-х годов именно в Молдове. Помимо этого, исполнитель выступил в роли автора музыки для песни, с которой группа «DoReDoS» достойно и на высоком профессиональном уровне представила Республику Молдова на международном конкурсе Eurovision-2018 в Лиссабоне, а также активно поддерживал и продвигал группу на этом конкурсе и в итоге молдавские исполнители вошли в первую десятку среди 43 стран-участниц конкурса.