Додон: Пришло время отдать Кишинев в руки профессионалов! (ВИДЕО)

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У Партии социалистов, безусловно, будет свой кандидат на выборах генерального примара муниципия Кишинев. Президент Республики Молдова, неформальный лидер социалистов Игорь Додон считает, что этим претендентом должен стать Ион Чебан, поскольку он наиболее профессионально подготовлен в этой области и действительно знает, как решить проблемы кишиневцев. Заявление было сделано в интервью порталу noi.md.

– У ПСРМ будет свой кандидат и в Кишиневе. По моему мнению, кандидатом должен быть Ион Чебан С 2015 года он был муниципальным советником и лучше всех знает, что происходит в муниципии. Думаю, что у него есть все шансы победить, потому что, по-первых, нет этого геополитического разделения, которое было раньше, и я думаю, что его и не должно быть, а во-вторых, он очень хорошо знает, как решить те проблемы, с которыми сталкиваются кишиневцы. Думаю, что пришло время отдать Кишинев в руки профессионалов, а из всех потенциальных более профессионального и подготовленного, чем Ион Чебан, я не вижу, – сказал он.

Игорь Додон считает, что в данной связи необходимо консолидировать позицию – как минимум левоцентристского фланга.

– Есть специалисты, которые хорошо показали себя в Муниципальном совете – от других партий. Их нужно пригласить в команду, объединить усилия и идти единым фронтом для решения проблем Кишинева, – добавил он.

Глава государства также отметил, что у ПСРМ будут кандидаты во всех населенных пунктах страны. Игорь Додон считает, что пропрезидентская партия имеет все шансы занять первое место на предстоящих местных выборах.

– Я в этом уверен. ПСРМ – самая сильная партия. У нас есть возможность победить в большинстве населенных пунктов, – сказал он.