Додон: Приоритетом №1 остается реформа юстиции (ФОТО, ВИДЕО)

Додон: Приоритетом №1 остается реформа юстиции (ФОТО, ВИДЕО)

В завершение рабочего визита в Страсбург Игорь Додон провел неформальную встречу с официальными представителями Совета Европы и послами, аккредитованными при СЕ.

Стороны обсудили целый ряд вопросов, связанных с внутренней и внешней политикой Республики Молдова, межэтническими отношениями и приднестровским урегулированием. Кроме того, глава государства отметил, что приоритетом номер один для нынешней власти Молдовы остается реформа юстиции, которая воздействует практически на все стороны деятельности институтов и жизни людей.

После вступительного слова президент ответил на многие вопросы присутствующих и высоко оценил большой интерес внешних партнеров.

– Добавил, что мы и далее рассчитываем на поддержку со стороны Совета Европы, в том числе Венецианской комиссии, в имплементации намеченных реформ, – подытожил он. 

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