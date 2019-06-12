Додон принял верительные грамоты от пяти новых послов (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня в ходе официальной церемонии Игорь Додон принял верительные грамоты от пяти назначенных в нашу страну послов. Это Е.П. Евгений Стойчев, Посол Республики Болгария с резиденцией в Кишиневе; Е.П. Нокпо Клемент Кики, Посол Республики Бенин с резиденцией в Москве; Е.П. Густаво Адольфо Лопес Кальдерон, Посол Республики Гватемала с резиденцией в Москве; Е.П. Манучер Моради, Посол Исламской Республики Иран с резиденцией в Киеве; Е.П. Горан Плексич, Посол Черногории с резиденцией в Бухаресте.

Глава государства искренне поздравил всех дипломатов по случаю их аккредитации в качестве послов в Республике Молдова и в связи с возможностью оказать содействие интенсификации двусторонних отношений между нашими государствами в различных областях, представляющих взаимный интерес.

– Подчеркнул заинтересованность Республики Молдова в развитии прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества с государствами, которые они представляют, особенно в торгово-экономической сфере. Отметил также, что администрация президента продвигает взвешенную внешнюю политику между Западом и Востоком на основе национальных интересов, – написал Игорь Додон на своей странице в соцсети.