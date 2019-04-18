Додон принял верительные грамоты от четырех аккредитованных в РМ послов (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня, в ходе официальной церемонии, президент Молдовы Игорь Додон принял верительные грамоты от четырех назначенных в нашу страну послов. Это Улдис Микутс, посол Латвийской Республики в Республике Молдова; Охенеба Др. Лесли Акьяа Опоку-Варе, посол Республики Гана в Республике Молдова с резиденцией в Москве; Олва Джонсон Агара, посол Республики Уганда в Республике Молдова с резиденцией в Москве и Шадрек Лувита, посол Республики Замбия в Республике Молдова с резиденцией в Москве.

В ходе беседы глава государства искренне поздравил всех дипломатов по случаю их аккредитации в качестве послов в Республике Молдова и возможности оказать содействие активизации двусторонних отношений между нашими государствами.

– Подчеркнул интерес Республики Молдова к развитию конструктивного и прагматичного сотрудничества со всеми представленными государствами по многим направлениям и особенно в торгово-экономической сфере. Кроме того, отметил, что администрация президента продвигает взвешенную внешнюю политику, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве как с Западом, так и с Востоком на основе национальных интересов, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Глава государства выразил уверенность в том, что аккредитация новых послов в Республике Молдова будет способствовать реализации существующего потенциала сотрудничества на благо наших народов.