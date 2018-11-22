Додон принял участие в заседании Молдо-российского экономического совета (ФОТО)

В ходе рабочего визита в Москву президент Молдовы Игорь Додон принял участие в заседании Молдо-российского экономического совета, где экспертами из двух стран была дана высокая оценка, прошедшему в сентябре в Кишиневе первому Молдо-российскому экономическому форуму.

Совет доложил о реализации заключенных на нем инвестиционных соглашений, а также определил дорожную карту по дальнейшему укреплению бизнес-связей и наращиванию товарооборота между двумя странами. Члены совета договорились проводить мониторинг и оказывать необходимое содействие в реализации соглашений и меморандумов о сотрудничестве, подписанных на первом Молдо-российском экономическом форуме. Кроме того, были выделены такие приоритетные направления деятельности постоянного двустороннего Экономического совета как развитие агропромышленного комплекса, промышленности и туризма, а также привлечение прямых иностранных инвестиций.

Также в рамках заседания были представлены такие проекты, как совместный Торговый дом и Экономический портал, который будет выступать официальным связующим звеном между предпринимателями двух стран, помогать им найти инвесторов и партнеров и позволит оперативно получать консультации по оформлению документов.

– Отмечу, что по итогам первого совместного форума, российские бизнесмены заявили о своей готовности увеличить объем инвестиций в Молдову минимум до 1 млрд. долларов в год. И это только на первоначальном этапе. В ходе заседания приняли решение, что следующий форум пройдет в сентябре-октябре 2019 года также в молдавской столице. Считаю проведенное заседание совета новым успешным этапом реализации стратегической программы восстановления полноценного торгово-экономического сотрудничества между Республикой Молдова и Российской Федерацией, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенного мероприятия.

Напомним, первый МРЭФ прошел 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе приняли участие более 500 человек, в том числе политики и представители бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕС и ЕАЭС. Было подписано 8 важных меморандумов о сотрудничестве. Российские бизнесмены выразили готовность инвестировать в конкретные проекты в Молдове на общую сумму в 250 млн. долларов, в частности, в области агропромышленного сектора, промышленности и туризма.