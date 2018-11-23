Додон принял участие в презентации книги, посвященной второму президенту Молдовы (ФОТО)

Глава государства принял участие в презентации книги “Пётр Кириллович Лучинский – Член Политбюро и Президент”, посвящённой второму Президенту Республики Молдова.

Книга посвящена человеку, возглавлявшему наше государство в один из непростых периодов нашей истории и содержит тексты, документы и фото которые освещают его жизнь и эпоху тех лет, отметил на своей странице в соцсети президент.

– Какими бы ни были наши разногласия с Петром Кирилловичем, нельзя не отдать должное его громадному политическому опыту и профессионализму. Хочу подчеркнуть, что годы президентства Петра Лучинского были плодотворными в процессе урегулирования приднестровского конфликта. При его участии в 1997 году в Москве был подписан Меморандум о создании общего государства по оба берега Днестра, – написал Додон.

Глава государства поздравил Петра Лучинского, а также автора Михаила Лукичёва с изданием книги, и пожелал им крепкого здоровья и всяческих успехов.