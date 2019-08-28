Додон принял участие в открытии памятника героям ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение поездки во Флорештский район Игорь Додон принял участие в церемонии открытия в селе Думитрень памятника героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны.

Игорь Додон поприветствовал всех участников мероприятия и поздравил их по случаю открытия монумента именно в день, когда в селе отмечают храмовый праздник. Президент также поздравил граждан с 75-летием освобождения Молдовы.

Глава государства призвал всех беречь память о героях, павших на поле битвы, и не допустить повторения ужасов Великой Отечественной войны.