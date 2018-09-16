Додон принял участие в официальной службе в Кафедральном соборе Кишинева (ФОТО)

Додон принял участие в официальной службе в Кафедральном соборе Кишинева (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в официальной службе, проведенной Его Высокопреосвященством, Митрополитом Кишинева и Всея Молдовы Владимиром в Кафедральном соборе Кишинева.

Вместе с ним в богослужении приняли участие гости, прибывшие в нашу страну для участия во Всемирном конгрессе семей.

– Будем свято беречь православную веру и традиционные семейные ценности – сокровищницу, унаследованную нами от предков. Лишь при условии сохранения этих ценностей у нашего народа есть будущее, – отметил глава молдавского государства.

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