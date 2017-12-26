Додон принял участие в неформальном саммите СНГ по приглашению Путина (ФОТО)

Мероприятие состоялось вечером 26 декабря в Москве.

Глава государства отправился на саммит по личному приглашению российского лидера Владимира Путина. За минувший год это уже седьмая по счету встреча двух президентов.

– Подвели итоги деятельности Содружества в 2017 году и обменялись мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях в наступающем году. На платформе саммита побеседовал со многими моими коллегами – президентами стран СНГ. Поблагодарил глав государств Содружества за сотрудничество с нашей страной. Отметил положительную динамику двусторонних и многосторонних экономических отношений со странами объединения. Придаю особую важность интеграционным процессам в рамках СНГ, – написал президент на своей странице в социальной сети по итогам проведенного мероприятия.

Глава государства также отметил, что «все согласны с тем, что предстоящий 2018 год крайне важен для наших стран и для всего Содружества. Общие вызовы, стоящие перед нами, легче преодолевать вместе».

В заключение Игорь Додон поздравил своих коллег с наступающим 2018 годом и пожелал Содружеству и входящим в него странам успешного преодоления всех кризисных явлений, всестороннего развития и процветания.