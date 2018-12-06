Президент Молдовы Игорь Додон принял участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ, где были подведены итоги деятельности организации в 2018 году и рассмотрены перспективы сотрудничества в будущем году.

В частности, была отмечена полезность подобных встреч, в ходе которых можно провести обмен мнениями по наиболее насущным проблемам, с которыми сталкивается Содружество, и определить совместные действия по их преодолению, отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

– Поблагодарил коллег-президентов стран СНГ за внимание, которое они уделяют нашей стране в вопросах расширения сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес. Подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества в экономической, культурной, гуманитарной сфере, в деле сохранения традиций и связей, установившихся между нашими странами за десятилетия. Обратил особое внимание на необходимость укрепления статуса русского языка как языка межнационального общения граждан наших стран, – сообщил он по итогам проведенной встречи.

Игорь Додон поздравил коллег по СНГ с приближающимися зимними праздниками и пожелал им успехов в преодолении всех возникающих вызовов, а также полноценного развития и процветания.