Додон принял участие в мероприятиях по случаю 5-летия референдумов в Гагаузии (ФОТО)

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По приглашению башкана Гагаузской автономии Ирины Влах президент Молдовы Игорь Додон принял участие в Пятом общественно-политическом форуме «Гагаузия-2019: развитие через единство», который проходит в Комрате. Мероприятие приурочено к пятилетию местного референдума, на котором жители автономии почти единогласно поддержали интеграцию в Таможенный союз.

– Сегодня в Гагаузии активно поддерживают стратегический курс Президентской администрации в части восстановления торгово-экономических отношений с Россией и другими партнерами на постсоветском пространстве. В данной связи хочу напомнить о том, что в 2017 году по моей инициативе Молдовой был подписан Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим Союзом, а 14 мая 2018 года наша республика стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС, – отметил президент.

Глава государства приветствовал участников форума в Комрате и вкратце рассказал об итогах поездки в Москву. В частности, благодаря личной договоренности с Владимиром Владимировичем Путиным удалось разблокировать транзит молдавских товаров через территорию Украины. Кроме того, он отметил, что в марте в Комрате состоится Молдо-российский форум регионов. Идея проведения данного мероприятия получила большую поддержку со стороны председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В заключение Игорь Додон пожелал участникам форума успехов, отметив, что поддержит все инициативы, направленные на развитие автономии.

Стоит отметить, что на прошедшем 2 февраля 2014 года референдуме явка избирателей составила более 70%. Подавляющее число жителей Гагаузии – 98,4% – проголосовали за вступление Молдовы в ТС.

Игорь Додон, возглавлявший в то время Партию социалистов, стал единственным политическим деятелем, который лично приехал в Гагаузию и поддержал региональный референдум.