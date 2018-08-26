Додон принял участие в летней школе молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия”

Додон принял участие в летней школе молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия”

Глава молдавского государства принял участие в летней школе молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия”. В этом году в работе школы принимают участие несколько сотен молодых людей из всей республики.

– Обменялись с молодежью мнениями о перспективах развития нашей страны, обсудили предстоящие выборы и то, что нас ждёт в новом политическом сезоне, – написал Додон на своей странице в Facebook. 

Кроме этого, глава государства отметил тот факт, что у Партии социалистов всегда была активная молодёжь, которой небезразлично будущее нашей страны.

– После общения с ребятами с уверенностью могу сказать, что у Молдовы есть будущее! – заявил президент.

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