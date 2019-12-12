Додон принял участие в церемонии, посвященной 28-й годовщине создания Войск карабинеров (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон принял участие в церемонии, посвященной 28-й годовщине создания Войск карабинеров Республики Молдова. Глава государства искренне поздравил личный состав и ветеранов Войск карабинеров, выразив им благодарность за профессионализм и преданность.

– Отметил тот факт, что они были в числе первых структур, которые полноценно включились в процесс становления суверенного и независимого государства Республика Молдова. В то же время подчеркнул, что от личного вклада каждого представителя сообщества карабинеров зависит доброе имя их Войск – надежного гаранта конституционного порядка, фундаментальных прав граждан и независимости Республики Молдова, – написал он на своей странице в соцсети.

В знак высокой оценки особых заслуг в деле защиты фундаментальных прав и свобод граждан, за вклад в подготовку подразделений на высоком уровне и за профессионализм, проявленный при обеспечении законности и правопорядка, В/Ч1002 Генерального инспектората карабинеров Министерства внутренних дел Республики Молдова была награждена Орденом «За верность Родине» первого класса. Кроме того, за особые заслуги и высокий профессионализм группе ветеранов и офицеров Войск карабинеров были вручены государственные награды и Почетные дипломы Президента.